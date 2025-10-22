Тренер Салагаев связал с конкуренцией решение не допускать к соревнованиям российских лыжников и сноубордистов

Второй тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев в беседе с ИА НСН выразил мнение, что решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустить российских лыжников и сноубордистов к соревнованиям обусловлено не только политическими мотивами, но и желанием соперников избавиться от сильной конкуренции.

Салагаев отметил, что российские спортсмены могли бы претендовать на медали Олимпиады, но их отстранение дало возможность австрийским, немецким и итальянским спортсменам повысить свои шансы на успех. Он выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, подчеркнув, что ассоциация зимних олимпийских видов спорта может подать апелляцию, но времени для этого осталось крайне мало.

Тренер также упомянул, что двое российских спортсменов сменили спортивное гражданство, перейдя под юрисдикцию Узбекистана, чтобы продолжить карьеру. Однако они уже не входят в состав российской сборной и вряд ли смогут оказать существенное влияние на результаты российских спортсменов.