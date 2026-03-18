Тренер Ромащенко сообщил, что раньше «Зенит» играл более привлекательно

Бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко в интервью Metaratings.ru прокомментировал игру «Зенита» после возобновления сезона-2025/26 РПЛ.

По словам наставника, раньше команда играла более привлекательно.

«В последнее время качество игры команды далеко от тех стандартов, к которым мы привыкли. Связано это с разными причинами, но факт есть факт», — отметил Ромащенко.

На предположение о возможной потере мотивации или усталости от постоянных чемпионств тренер возразил, что устать от побед невозможно — желание быть лучшим только усиливается.