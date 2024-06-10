Тренер «Реала» Анчелотти заявил о готовности принять полузащитника Тони Крооса обратно

Если полузащитник Тони Кроос решит возобновить спортивную карьеру, то главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти готов принять его в клуб. Об этом сообщил RT со ссылкой на Madrid Universal .

По словам Анчелотти, он готов принять Кросса без раздумий. Будет достаточно одного телефонного звонка.

«Кроос продолжит жить в Мадриде. Я сказал ему, что если осенью он передумает, то мы начнем все сначала после первого телефонного звонка», — подчеркнул тренер.

Напомним, Тони Кроос заявил, что завершает спортивную карьеру. Он играл за мадридский «Реал» с 2014 года.