Тренер Рапопорт поздравил «Спартак» с победой в финале Кубка России
Тренер Борис Рапопорт прокомментировал финал Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Краснодар» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время. Об этом сообщило ОТР.
Специалист поздравил команду с победой и отметил интересную игру спортсменов.
«Они провели хороший матч. Возможно, этим матчем они скрасили весь сезон», — отметил эксперт.
По его словам, «Спартак» выглядел предпочтительнее и создал больше моментов. Однако «Краснодар» сумел реализовать свой редкий шанс и забил красивый гол, обратил внимание Рапопорт.
