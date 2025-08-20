Тренер Полунина рассказала, что выступление гимнастки Росляковой на Северном полюсе начиналось как обычное путешествие

Петербургская гимнастка Мария Рослякова исполнила программу с лентой, мячом и булавами на Северном полюсе. Как рассказала газете «Петербургский дневник» тренер Анна Полунина, путешествие на ледоколе через Арктику и архипелаг Земля Франца-Иосифа началось как обычный тур. В планах было совместить тренировки гимнастки Марии с путешествием.

Тренер отметила, что ключевой момент произошел в Мурманске. Там команда встретилась с представителями Клуба полярных путешествий.

«В прошлом году они организовали выступление балерины на Северном полюсе, а в этом предложили нам подготовить номер художественной гимнастики — для этого у них была вся необходимая техника, включая квадрокоптер для съемки», — поделилась Полунина.

Команда активно готовилась к выступлению. Музыкальное сопровождение подобрали без труда — использовали коллекцию тренера. Русская народная песня «Во поле береза стояла» отлично сочеталась с образом спортсменки: черно-зеленый комбинезон на фоне снега напоминал стройную березку. Выступление Росляковой состоялось в точке схождения меридианов – 90 градусов северной широты – на фоне атомного ледокола «50 лет Победы».