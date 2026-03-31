Тренер по синхронному плаванию Данченко рассказала об уровне конкуренции в Париже в сравнении с чемпионатом мира

Тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Данченко поделилась мыслями о конкуренции на недавних соревнованиях в Париже. Она подчеркнула, что отсутствие основных соперников, таких как команды из Китая и Испании, не уменьшило значимости турнира для ее подопечных. Об этом написал RT .

По словам Данченко, главная цель участия в соревнованиях заключалась не в борьбе с конкретными соперниками, а в том, чтобы спортсменки получили дополнительную уверенность в себе и новую мотивацию. Это было особенно важно после выступления на февральском этапе Кубка мира в Колумбии, где, по ее словам, «технический дуэт упал на 18-е место, а произвольную программу мы выиграли просто чудом».

Данченко также рассказала, что после турнира в Колумбии судьи объяснили им причины строгих оценок.

«Чтобы побеждать, нужно делать все безупречно, — отметила она в интервью. — Так, чтобы вообще никто не мог ни к чему придраться».