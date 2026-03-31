Тренер по синхронному плаванию Данченко рассказала о своем подходе к тренировкам

Российский тренер по синхронному плаванию Татьяна Данченко поделилась в интервью с RT секретом подхода к тренировкам. Она рассказала, что успех кроется в ее упорстве и внимании к деталям.

«В моем вложении энергии, в моей дотошности, в докапывании до каждого мизинца, в выискивании мельчайших „блох“. Это постоянный мозговой штурм, который происходит в моей голове с утра до ночи», — поделилась Данченко.

Тренер также отметила, что никогда не записывает свои идеи, полагаясь на свою память. Она считает, что такой болезненный перфекционизм помогает ей чувствовать спортсменок и двигаться вперед.