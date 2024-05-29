Тренер по ОФП Петрова: в плане работы Аделина Сотникова была настоящей звездой

Тренер по общей физической подготовке (ОФП) Евгения Петрова в беседе с RT прокомментировала совместную работу с олимпийской чемпионкой 2014 года, фигуристкой Аделиной Сотниковой.

По словам наставника, ее ученица — настоящая звезда. Любая нагрузка была под силу спортсменке.

«В плане работы Сотникова была настоящей звездой. И скоростная, и выносливая от Бога, и трудолюбие невероятное. Она всегда в этом плане была заряжена», — сообщила Петрова.

Тренер отметила, что некоторым парням необходимо было «сильно попыхтеть», чтобы хоть немного обогнать Сотникову.

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