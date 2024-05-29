Тренер по ОФП Петрова: интересно наблюдать, как фигуристы справляются с собой

Тренер по ОФП Евгения Петрова призналась, что ей всегда интересно наблюдать за тем, как фигуристы выходят на лед и справляются с собой. Об этом она рассказала в беседе с RT.

По ее словам, спортсмены умеют совладать с собственной психикой. Когда Аделина Сотникова выступала на Олимпиаде в Сочи, тренер думала, как у нее получается спокойно катать программу и брать откуда-то силы после пережитых унижений.

Петрова отметила, что после этого проката она не просто зауважала фигуристку, а «подняла в своем сознании на немыслимую высоту».

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