Тренер по фигурному катанию Тарасова заявила, что российские спортсмены не потеряли навыков
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала оценку перспективам российских спортсменов на квалификационном этапе зимней Олимпиады 2026 года. Об этом сообщила Lenta.ru.
По мнению наставника, мастерство отечественных фигуристов сохранилось на прежнем уровне.
«Сейчас как раз идут соревнования. Наши отбираются. Я считаю, что мы ничего не потеряли. Вы всегда любите до соревнований знать то, что только соревнования могут определить», — заявила Тарасова.
Как пояснила тренер, если россияне продемонстрируют хорошую физическую готовность, то они смогут побороться за призовые места.