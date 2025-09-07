Тренер по фигурному катанию Тарасова одобрила идею закрытых контрольных прокатов сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью сайту Metaratings.ru поддержала идею закрытых контрольных прокатов сборной России, прошедших в августе 2025 года в Новогорске.

По мнению специалиста, соревнования начнутся через две недели, и зрители смогут увидеть выступления спортсменов именно тогда. Контрольные же показательные тренировки имели консультативный характер и проводились исключительно для судейской коллегии, помогая спортсменам освоиться с новыми правилами, подчеркнула Тарасова.