Тренер по фигурному катанию Давыдов заявил, что победа всегда принадлежит спортсмену, а проигрыш — тренеру

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов уверен, что в современном спорте допинг-система сильно ограничивает использование различных препаратов, поэтому спортсмены должны стремиться к похудению естественным путем и консультироваться с врачами. В беседе с RT он подчеркнул важность сохранения легкости и скорости для фигуриста.

В интервью обсуждались вопросы мотивации спортсменов, отсутствия жалости в профессиональном спорте и возможности заниматься любимым делом до 80 лет.

Давыдов утверждает, что успех — это хорошие прокаты с элементами ультра-си. Он признает, что победа всегда принадлежит спортсмену, а проигрыш — тренеру. Тренер считает, что важно учить спортсменов самостоятельно анализировать ситуацию и принимать решения на льду.

Говоря о мотивации, Давыдов подчеркивает, что страх может быть мотивацией только в определенных ситуациях, например, «если вы бежите от крокодила». Он считает, что у спортсмена должна быть собственная внутренняя идея, которая двигала бы его вперед.