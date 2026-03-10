Тренер Пешков отметил самоотверженность лыжницы Ворончихиной

Заслуженный тренер России по горным лыжам Юрий Пешков прокомментировал победу своей ученицы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх 2026 года. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Как пояснил наставник, путь к первому месту был непростым.

«Варя — очень самоотверженный человек, она давно к этому шла. До этого у нее сорвались две Олимпиады», — рассказал Пешков.

Тренер отметил достойное выступление спортсменки, несмотря на сильную конкуренцию. Он заявил, что гордится своей ученицей и считает, что она сумела «вырвать» победу у соперниц.