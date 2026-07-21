Тренер Новицкий назвал уход Петросян от Тутберидзе неожиданным решением

Чемпион Европы и тренер Сергей Новицкий сообщил, что уход фигуристки Аделии Петросян из тренерского штаба Этери Тутберидзе стал неожиданностью и мог быть связан с желанием сосредоточиться на учебе, передает RT .

Новицкий сказал, что для многих это решение стало большой неожиданностью. По его словам, никаких явных предпосылок к уходу не было.

Он напомнил, что сейчас обсуждают интервью Этери Тутберидзе, в котором та говорила, что Петросян якобы не до конца прочувствовала важность момента на Олимпиаде. При этом тренер отметил: если бы спортсменку это сильно задело, она вряд ли стала бы ждать несколько месяцев.

Новицкий добавил, что судить о причинах ухода сложно, потому что никто не знает, что думают сама Петросян и ее близкие. По его мнению, фигуристка действительно могла решить сосредоточиться на учебе.

При этом тренер подчеркнул, что в завершившемся сезоне Петросян показала максимум возможного. Поэтому, как считает Новицкий, рассуждать о возможном завершении ее карьеры сейчас странно.