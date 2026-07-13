Тренер Непомнящий заявил, что африканские команды играют в футбол будущего

Специалист отметил, что африканские команды уже сейчас играют в футбол будущего, однако над ними довлеет фактор провинциалов. Игроки и тренеры этих команд, по его мнению, пока не до конца верят в то, что они могут конкурировать с более опытными соперниками.

Непомнящий также указал на реакцию египтян на судейство в матче с Аргентиной. Он считает, что при правильном подходе Африка может подарить миру чемпионов, и последние два форума показали, что марокканцы к этому ближе всех.