Тренер Непомнящий связал отсутствие Дзюбы в основе «Локомотива» с последствиями травмы | 360°

Спорт 24 апреля 2024, 17:17 Тренер Непомнящий связал отсутствие Дзюбы в основе «Локомотива» с последствиями травмы

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Артем Дзюба не попал в основной состав «Локомотива», скорее всего, из-за последствий своей травмы. Таким мнением поделился с RT российский футбольный тренер Валерий Непомнящий.

«Мы не можем судить, поскольку не знаем ситуацию изнутри. Но давайте не забывать, что Артем получил травму и команда несколько матчей провела без него», — отметил он.

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Непомнящий добавил, что есть большая вероятность, что Дзюба вернется в основной состав команды сразу после полного восстановления.

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