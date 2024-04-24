Тренер Непомнящий связал отсутствие Дзюбы в основе «Локомотива» с последствиями травмы | 360°

24 апреля 2024, 17:17
Тренер Непомнящий связал отсутствие Дзюбы в основе «Локомотива» с последствиями травмы
Артем Дзюба не попал в основной состав «Локомотива», скорее всего, из-за последствий своей травмы. Таким мнением поделился с RT российский футбольный тренер Валерий Непомнящий.
«Мы не можем судить, поскольку не знаем ситуацию изнутри. Но давайте не забывать, что Артем получил травму и команда несколько матчей провела без него», — отметил он.
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Непомнящий добавил, что есть большая вероятность, что Дзюба вернется в основной состав команды сразу после полного восстановления.
Футбол
Артем Дзюба
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