Тренер Непомнящий сообщил, что африканские сборные достойны конкурировать с европейскими

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился наблюдениями о выступлении африканских сборных на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщил RT .

Наставник подчеркнул, что квота в девять стран из Африки полностью себя оправдала

«Восемь команд вышли из группы — это уже о многом говорит. Они не мальчики для битья», — отметил Непомнящий.

По его словам, из азиатских стран только Япония смогла выйти из группы, а Австралия, которую можно считать условно азиатской страной, также показала достойный результат. Команды из Африки готовы быть достойными конкурентами южноамериканских и европейских команд, считает тренер.