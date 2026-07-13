Тренер Непомнящий сообщил, что африканские сборные достойны конкурировать с европейскими
Известный тренер Валерий Непомнящий поделился наблюдениями о выступлении африканских сборных на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщил RT.
Наставник подчеркнул, что квота в девять стран из Африки полностью себя оправдала
«Восемь команд вышли из группы — это уже о многом говорит. Они не мальчики для битья», — отметил Непомнящий.
По его словам, из азиатских стран только Япония смогла выйти из группы, а Австралия, которую можно считать условно азиатской страной, также показала достойный результат. Команды из Африки готовы быть достойными конкурентами южноамериканских и европейских команд, считает тренер.