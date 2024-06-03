Тренер Непомнящий пожелал Черчесову успехов со сборной Казахстана

Станиславу Черчесову, который получил пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, предстоит непростая работа. Таким мнением с News.ru поделился функционер Валерий Непомнящий.

По его словам, нельзя предугадать, чем закончится это сотрудничество. Но он пожелал Черчесову удачи на новом месте.

«Я поздравляю Черчесова с началом трудного дела. Желаю ему удачи и успехов», — сказал Непомнящий.

Напомним, бывший главный тренер сборной России по футболу теперь будет наставником команды Казахстана. Его предшественник, Магомед Адиев, покинул свой пост, который занимал два года.