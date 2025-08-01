Тренер Непомнящий назвал российскую лигу очень сложной в сравнении с турецкой

Валерий Непомнящий, ранее работавший тренером в клубах Российской Премьер-Лиги и Турецкой Суперлиги, сравнил уровни российских и турецких футбольных первенств. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По мнению специалиста, российский чемпионат превосходит турецкий по уровню сложности.

«Я не знаю, по каким критериям судить, но все иностранные игроки говорят, что не предполагали, что у нас так трудно играть. А я много оценок знаю, поверьте мне», — отметил наставник.

Он также добавил, что даже грандам лиги, таким как «Зенит», порой непросто на встречах с условными «Оренбургом» и «Факелом». Как рассказал Непомнящий, именно эта неопределенность делает матчи увлекательными и интересными.