Тренер Непомнящий назвал российскую лигу очень сложной в сравнении с турецкой
Валерий Непомнящий, ранее работавший тренером в клубах Российской Премьер-Лиги и Турецкой Суперлиги, сравнил уровни российских и турецких футбольных первенств. Об этом сообщил Metaratings.ru.
По мнению специалиста, российский чемпионат превосходит турецкий по уровню сложности.
«Я не знаю, по каким критериям судить, но все иностранные игроки говорят, что не предполагали, что у нас так трудно играть. А я много оценок знаю, поверьте мне», — отметил наставник.
Он также добавил, что даже грандам лиги, таким как «Зенит», порой непросто на встречах с условными «Оренбургом» и «Факелом». Как рассказал Непомнящий, именно эта неопределенность делает матчи увлекательными и интересными.