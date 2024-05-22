Тренер Непомнящий назвал ошибкой увольнение Сергея Юрана из «Пари НН»

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал ошибкой увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера футбольного клуба «Пари НН». Об этом он сообщил в беседе с RT.

По его словам, команда неудачно провела последние два матча. На этом могла сказаться травма ключевого опорника Мамаду Майга и смена тренера. Новый наставник Саша Илич только пришел в клуб и «банально не успел познакомиться с подопечными».

Отмечается, что нижегородская команда пропустила не менее шести голов в двух матчах подряд.