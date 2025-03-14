Тренер Непомнящий: Дзюбе нужно спокойнее относиться к вызову в сборную

Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился с сайтом «Инфо 24» своим мнением по поводу эмоционального состояния нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, которого вызвали в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией в марте.

По словам игрока, его очень взволнован звонок главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Дзюба рассказал, что его «всего трясло».

Непомнящий объяснил переживания футболиста большим количеством разговоров вокруг него и порекомендовал быть спокойнее.

Напомним, что последний раз Дзюба выступал за сборную в 2021 году, когда команду тренировал Станислав Черчесов.

Сейчас футболист — четырехкратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка страны, четырехкратный обладатель Суперкубка, участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года, заслуженный мастер спорта России и лучший бомбардир в истории российского футбола.