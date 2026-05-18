Тренер Мостовой заявил, что футбольный клуб «Краснодар» заслужил чемпионство не меньше «Зенита»

Тренер, экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в интервью ИА НСН высказал мнение, что футбольный клуб «Краснодар» не меньше, чем «Зенит», заслужил чемпионство. По его словам, обе команды добиваются успеха благодаря легионерам.

В минувшие выходные завершился чемпионат Российской премьер-лиги. «Зенит» завоевал золото, и это чемпионство стало для клуба шестым за последние семь лет. «Краснодар», который был лидером в прошлом сезоне, занял второе место, а «Локомотив» из Москвы получил бронзовые медали.

Мостовой считает, что «Краснодару» просто не хватило везения.