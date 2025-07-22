Тренер Машьянов призвал Тима Цзю закончить карьеру после поражения от Фундоры

Известный российский наставник Геннадий Машьянов, тренирующий Дмитрия Биволу, в интервью сайту Metaratings.ru выразил мнение о том, что Тиму Цзю следует прекратить карьеру профессионального боксера после сокрушительного поражения от Себастьяна Фундоры.

«Все понимали, что Цзю не такого уровня боксер, которого можно было прочить в звезды. Как ни печально, но Тимофею надо завязывать с боксом, чтобы заняться чем-то другим. И так было слишком много неоправданных оваций и ожиданий от него», —отметил тренер.

Ночью 20 июля американский боец Себастьян Фундора победил Тима Цзю досрочно техническим нокаутом. Команда австралийского спортсмена отказалась выпускать его на восьмой раунд поединка.

Победителем стал Фундора, сохранив титул чемпиона мира по версии WBC в первой средней категории. Американец улучшил свой послужной список до 23 побед, одного поражения и одной ничьей. У Тима Цзю теперь статистика составляет 25 побед и три поражения.