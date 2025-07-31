Дзюдоист Малкин отметил, что начинать тренироваться по утрам нужно с 10-20 минут регулярных упражнений

Тренер общества спортивных единоборств «Отечество» Егор Малкин в беседе с RT рассказал, как начать тренироваться по утрам. Он подчеркнул, что утренние занятия спортом полезны, но при проблемах со здоровьем следует проконсультироваться с врачом.

Дзюдоист рекомендовал заниматься спортом каждое утро по 10–20 минут в промежутке с 06:30 до 08:00.

«Подход должен быть прагматичным: 10—20 минут каждое утро лучше, чем героические, но нерегулярные попытки», — отметил Малкин.

Спортсмен посоветовал готовить все необходимое для тренировки заранее, чтобы не тратить на это время утром. Базовый комплекс упражнений включает разминку, приседания, отжимания, подъемы коленей и планку.

«Круг повторить два раза. Через неделю добавить третий круг или увеличить нагрузку», — подчеркнул эксперт.