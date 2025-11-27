Тренер Ловчев рассказал, что Никита Симонян стал для многих футболистов «отцом родным»

Известный советский футболист и тренер Евгений Ловчев поделился воспоминаниями о легендарном наставнике Никите Симоняне, подчеркнув его скромность и влияние на судьбы молодых игроков. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам специалиста, Симонян стал для многих спортсменов «отцом родным». Однако последние годы жизни дались ему нелегко.
«Ребята, вот кто-то говорит: „Ты улыбаешься все время“. Я по-другому Симоняна не воспринимаю. Он для меня живой человек, который рядом со мной. Отец мой», — отметил Ловчев.
Прощание с легендой отечественного футбола состоялось в столице на стадионе «Спартака». Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте