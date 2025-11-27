Тренер Ловчев рассказал, что Никита Симонян стал для многих футболистов «отцом родным»

Известный советский футболист и тренер Евгений Ловчев поделился воспоминаниями о легендарном наставнике Никите Симоняне, подчеркнув его скромность и влияние на судьбы молодых игроков. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам специалиста, Симонян стал для многих спортсменов «отцом родным». Однако последние годы жизни дались ему нелегко.

«Ребята, вот кто-то говорит: „Ты улыбаешься все время“. Я по-другому Симоняна не воспринимаю. Он для меня живой человек, который рядом со мной. Отец мой», — отметил Ловчев.

Прощание с легендой отечественного футбола состоялось в столице на стадионе «Спартака». Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.