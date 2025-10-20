Тренер «Локомотива» Галактионов назвал дисциплину главным фактором победы в матче против ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов в интервью сайту «Газета.Ru» объяснил, что помогло его команде добиться успеха в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против ЦСКА.

«В определенных зонах и фазах игры команда сыграла очень компактно, мы старались дисциплинированно прессинговать и оставлять соперника без мяча. За счет этого и наших разящих атак мы сегодня смогли добиться положительного результата», — подчеркнул специалист.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Локомотива». Сейчас «железнодорожники» занимают первую строчку турнирной таблицы чемпионата с показателем в 26 очков. ЦСКА располагается на третьем месте, набрав 24 балла.