Тренер «Ливерпуля» Клопп усомнился в победе своей команды в нынешнем сезоне АПЛ | 360°

Спорт 27 апреля 2024, 14:46 Тренер «Ливерпуля» Клопп усомнился в победе своей команды в нынешнем сезоне АПЛ

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Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп заявил, что его команда вряд ли возьмет чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщил сайт Eurosport.

«Верю ли я сейчас, что мы станем чемпионами? Нет, потому что такова таблица, сложившаяся ситуация этого не позволяет. Но разве это проблема? Я так не думаю», — сказал он.

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Отмечается, что Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона — 2023/24. Под его наставничеством клуб становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, сообщил RT.