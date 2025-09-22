Тренер «Краснодара» Мусаев заявил, что открытие аэропорта в городе не повлияет на игру команды

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о возобновлении эксплуатации аэропорта «Пашковский» в столице Кубани. Об этом сообщил « Спорт-Экспресс ».

По словам наставника «быков», приезжим болельщикам и гостям будет удобнее добираться.

«Мы все равно прилетали за два дня, находились на выезде три-четыре дня. В принципе за эти годы мы брали очень много очков», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил психологическую нагрузку такого способа: длительное расставание с семьей и усталость ног от долгих поездок на автобусе. При этом Мусаев заявил, что открытие воздушной гавани в Краснодаре не окажет значительного влияния на игру его подопечных, добавил kubanpress.ru.