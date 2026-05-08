Тренер «Краснодара» Мусаев отметил напряженность прошедшего матча с «Динамо»

ФК «Краснодар» 7 мая в серии пенальти обыграл московское «Динамо» и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Команда встретится со «Спартаком» 24 мая в «Лужниках». Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил напряженность прошедшего матча. Он подчеркнул, что шансы забить были у обеих команд. Об этом написала «Кубань 24» .

«Считаю, что первый тайм был за нами, начало второго тайма было за „Динамо“. Несмотря на сложный график, на какие-то наши ограничения, очень важны были зрители. Была просто фантастическая поддержка, гнали нас вперед. Очень рады, что подарили им победу», — поделился Мусаев.

Тренер добавил, что его штаб уделил много времени тренировкам футболистов и вратарей на случай пенальти.

День после игры игроки «Краснодара» посвятят восстановлению, после чего команда отправится в Москву на матч 29-го тура РПЛ с «Динамо».

Мусаев поздравил всех болельщиков, жителей Краснодара и края с победой и выходом клуба в суперфинал Кубка России.