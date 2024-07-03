Тренер Клопп назвал Испанию главным фаворитом чемпионата Европы
Юрген Клопп, бывший главный тренер дортмундской «Боруссии», заявил, что считает сборную Испании главным фаворитом чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил Liverpool Echo.
«Германия хороша, Франция будет хороша, Англия также будет лучше, определенно», — добавил спортивный наставник.
Напомним, Испания одержала победу в матче с Грузией в 1/8 финала. Теперь команду ждет встреча с Германией в ¼ финала турнира, добавил RT.
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