Тренер Карпин рассказал, что невозможно избежать индивидуальных ошибок игроков «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА поделился своими мыслями о персональных ошибках футболистов. Его слова передал корреспондент «Газеты.Ru» .

«Нет ни одного игрока, который бы не терял мяч. Вопрос — где терять и как терять. Индивидуальных ошибок не избежать, они были и будут всегда», — заявил Карпин.

Матч состоялся на стадионе «ВТБ Арена» 17 августа и завершился со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. В начале первого тайма игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич забили голы, а Матвей Кисляк увеличил преимущество под занавес первой половины. Денис Макаров отыграл один мяч сразу после перерыва.