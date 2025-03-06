Тренер Карпин назвал своей мечтой возвращение к международным соревнованиям

Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу, дал интервью Metaratings.ru. В ходе беседы он раскрыл свои мечты как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.
На вопрос о стремлениях в карьере, наставник ответил, что желает скорейшего возвращения команды к участию в официальных международных матчах. Он также рассказал и о личных пожеланиях.
«Мечтаю о сыне», — заявил Каприн.
В ближайшее время сборная России проведет серию соревнований: встречу с Замбией в Москве, игру против Нигерии дома и матч с Белоруссией на выезде. Стоит отметить, что российская команда не принимает участия в международных турнирах с 2022 года.
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