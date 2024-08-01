Тренер Ирина Винер назвала имя преемницы

Президент ВФХГ Винер назвала чемпионку мира Капранову своей преемницей

Фото: РИА «Новости»

Всероссийскую федерацию художественной гимнастики в будущем может возглавить десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова. Действующий президент Ирина Винер назвала ее своей преемницей, сообщил «Sputnik Абхазия».

Именитый тренер по художественной гимнастике отметила в Гаграх свой день рождения. Представляя гостей, Винер назвала Капранову достойной преемницей.

«Думаю, что в дальнейшем она возьмет эстафету из моих рук и тоже будет очень хорошим руководителем Федерации художественной гимнастики России», — сказала она.

Капранова является десятикратной чемпионкой мира, судьей всероссийской и международной категории. Она рассказала, что попала к Винер, будучи ребенком. Спортсменка призналась, что могла обратиться к тренеру по любым вопросам, связанным не только со спортом.

В январе Винер назвала вероятной преемницей олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву. Она заявила, что есть еще несколько достойных кандидатур, в том числе гимнастки Юлия Барсукова и Александра Солдатова.

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