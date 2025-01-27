Тренер Игнатьев связал увольнение Черчесова с отсутствием мастеров в команде

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам специалиста, Черчесову было бы непросто добиться значимых успехов с теми футболистами, которые находились в его распоряжении.

«Дело не заладилось, но при этом я не предполагал, что Черчесов может пойти таким путем. Думаю, что результат у Казахстана и раньше был таким. Это не команда, сотканная из больших мастеров, которые могут претендовать на что-то знаковое», — высказался Игнатьев.

Он также отметил, что увольнение Черчесова не является чем-то чрезвычайным. На его взгляд, тренер найдет новое место работы, где сможет продемонстрировать свое истинное лицо.