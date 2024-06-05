Тренер Хомуха заявил, что каких-то больших ожиданий после прихода Николича в ЦСКА ждать не стоит

Бывший тренер юношеских и молодежной сборных России Дмитрий Хомуха в беседе с RT заявил, что каких-то сверхожиданий после прихода в ЦСКА сербского специалиста Марко Николича ждать не стоит.

По словам наставника, вряд ли команда в следующем сезоне будет вести борьбу за чемпионство, другое дело, если в ней появятся новички.

«В „Локомотиве“ серб делал ставку на оборонительный футбол. У него есть определенный стиль, и он никогда не славился игрой первым номером. Вряд ли за несколько лет что-то изменилось», — сказал Хомуха.

Тренер считает, что в команде под руководством Николича будут делать ставку на быстрые атаки.

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