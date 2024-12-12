Тренер Гвардиола: ФК «Манчестер Сити» выглядел весьма уверенно в матче против «Ювентуса»

Итальянский ФК «Ювентус» обыграл «Манчестер Сити» на встрече в Италии. В беседе с BBC главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение.

Напомним, матч завершился со счетом 2:0. На взгляд наставника, его подопечные выглядели весьма уверенно на поле. Они реже теряли мяч и занимали успешные позиции, отметил специалист.

«Однако против итальянских команд, которые всегда играют глубоко и компактно, играть непросто», — заявил тренер.

По его словам, футболистам «Манчестер Сити» не хватило завершения атаки и последнего паса, добавил «Спорт», проект сайта KP.RU.