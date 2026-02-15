Тренер Гунько заявил, что Рейес продолжит играть за «Арсенал»

Тренер тульского футбольного клуба «Арсенал» Дмитрий Гунько в беседе с Metaratings.ru подтвердил возвращение в команду нападающего Эдарлина Рейеса после слухов о возможной отставке. Несмотря на некоторую неясность, тренер заверил, что футболист останется в команде и примет участие в подготовке к сезону.