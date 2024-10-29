Тренер Гладилин объяснил, что игроки «Зенита» обиделись на судью Карасева

Футболисты петербургского «Зенита» обиделись на главного судью Сергея Карасева, потому что упустили победу над «Локомотивом». Таким мнением поделился с «Газетой.Ru» тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

Дело в том, что встреча «Зенита» и «Локомотива», которая состоялась в Петербурге, закончилась со счетом 1:1. При этом судья не наказал Алексея Батракова из московского клуба при повторном нарушении, и в итоге из-за него желтую карточку получил игрок сине-бело-голубых.

Как отметил Гладилин, «Зенит» в этом матче очень рассчитывал на победу и не рассматривал других вариантов, в том числе и ничью.