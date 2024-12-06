Тренер Гладилин: нападающий «Спартака» Угальде должен забивать, пока поймал игру

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин дал интервью сайту Metararings. ru . В ходе беседы он прокомментировал карьерные возможности 22-летнего нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

По мнению наставника, спортсмен нашел свой клуб, где может проявлять таланты.

«Угальде должен играть и забивать, пока он поймал игру. Продать всегда успеют. Если игрок хороший, покупатели всегда найдутся и сами предложат цену», — отметил Гладилин.

Он также высказался о предположении касательно покупки иностранца «Зенитом». В команде, имеющей хороших футболистов, достаточно сложно заиграть, пояснил тренер.