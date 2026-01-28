Тренер Газзаев заявил, что Игнатьев был настоящим профессионалом

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о смерти экс-наставника национальной сборной Бориса Игнатьева. Об этом сообщил RT.

Газзаев назвал коллегу настоящим профессионалом, а также честным и трудолюбивым человеком.

«Складывается впечатление, будто он находится в российском футболе тысячу лет», — отметил он.

По словам тренера, Игнатьев оставил огромный след в истории отечественного футбола, трудясь с юношескими сборными.

