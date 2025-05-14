Тренер Газзаев выразил надежду на то, что «Алания» вскоре вернется в Первую лигу

Бывший тренер «Алании» Валерий Газзаев в интервью сайту Metaratings.ru выразил сожаление по поводу вылета команды во Вторую лигу по итогам текущего сезона.

По словам специалиста, владикавказский клуб с богатой историей должен выступать в элите российского футбола.

«За всю историю российского футбола, только шесть клубов становились чемпионами страны, в том числе «Алания». В клубе всегда была хорошая молодежь. Надеюсь, команда обратно вернется в ближайшее время», — отметил Газзаев.

Ранее в заключительном матче сезона команда проиграла «СКА-Хабаровску» со счетом 0:4 и покинула Первую лигу. Сейчас «Алания» замыкает турнирную таблицу с 26 очками.