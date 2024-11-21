Тренер Газзаев: комментатор не имеет права давать оценку футболисту

Российский тренер Валерий Газзаев дал большое интервью в рамках проекта «Спорт» сайта KP.RU . В ходе беседы он рассказал о своем отношении к телекомментаторам.

Наставник назвал работу соответствующих специалистов большим искусством актера.

«Они должны на протяжении двух часов удерживать внимание, восхищаться комбинациями, забитыми голами, заражать эмоциями», — заявил Газзаев.

Тренер также перечислил своих любимых комментаторов. В список попали Георгий Черданцев и Константин Генич. Среди преимуществ наставник выделил наличие эмоций.

По мнению эксперта, телекомментатор не имеет права давать оценку футболистам и тренерам. Такие обязанности выполняет только руководство.