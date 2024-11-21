Тренер Газзаев: футболиста Дзюбу должны были вызвать в сборную России

Известный российский тренер Валерий Газзаев дал интервью в рамках проекта «Спорт» сайта KP.RU . В ходе беседы он высказал свое мнение об участии футболиста Артема Дзюбы в сборной РФ.

По мнению специалиста, наставник Валерий Карпин должен был пойти навстречу форварду. Спортсмену стоило дать возможность выступить против Брунея и Сирии, отметил тренер.

«Я думаю, что он (Дзюба — прим. ред.) Брунею как минимум два-три мяча бы забил. Дзюба сделал много для российского футбола», — заявил Газзаев.

Напомним, футболист забил за сборную 30 мячей. Накануне ноябрьского сбора он выразил желание попасть в национальную команду, однако получил отказ.