Тренер гандбольного клуба «Зенит» Торгованов связал победу над «СКА-Минск» в матче СЕХА-лиги с хорошей защитой

Главный тренер гандбольного клуба «Зенит» Дмитрий Торгованов в интервью после победы над «СКА-Минск» в матче СЕХА-лиги подчеркнул, что успех команды связан с эффективной игрой в защите. Об этом написала Neva.Today .

Он отметил, что некоторые игроки в нападении не смогли продемонстрировать лучшие результаты, что заставило команду перестроиться.

Торгованов выразил благодарность соперникам за хорошую игру и борьбу, подчеркнув, что турнир продолжается и легкой жизни ожидать не стоит. Команда «Зенита» одержала победу со счетом 27:23, лучшим игроком матча был назван вратарь Дмитрий Кузнецов.