Тренер ФК «Сочи» Осинькин признался в желании покинуть клуб в течение сезона

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Игорь Осинькин после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» сообщил, что в течение сезона у него возникло намерение уйти из клуба. Об этом сообщила «Газета.ru» .

По словам наставника, его переубедили первые люди клуба, которые отметили необходимость достойно доработать сезон.

«Не сказать, что я хотел бежать-бежать, но, когда есть такая поддержка, всегда работать легче. С такой поддержкой у нас получилось восстановиться», — подчеркнул Осинькин.

Встреча между «Динамо» и «Сочи», прошедшая на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 26 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба. Голы забили Константин Тюкавин и Муми Нгамале.