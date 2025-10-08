Тренер Епифанова назвала отличным результатом выступление гимнасток из РФ на Играх стран СНГ

Тренер сборной России по художественной гимнастике Анна Епифанова поделилась своими впечатлениями о победе на Играх стран СНГ. В беседе с NEWS.ru она отметила, что спортсменки смогли собраться и продемонстрировать отличные результаты, хотя исполнение не было идеальным.

«Впечатления хорошие. Они молодцы, собрались в самый нужный момент и смогли показать, может быть, не самое лучшее исполнение, но мы были лучшими здесь», — сказала Епифанова.

Хореограф сборной Вероника Шаткова подчеркнула высокий уровень соперничества на соревнованиях и отметила, что команде удалось достойно защитить честь страны.