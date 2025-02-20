Тренер Двоскин: прокаты на одной ноге помогут научиться кататься на лыжах

Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Алексей Двоскин дал советы начинающим лыжникам в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Тренер подчеркнул важность правильного закрепления лыж и освоения техники классического хода. Начинать тренировки рекомендуется с выбора лыж с камусом и выполнения базовых упражнений, таких как прокаты на одной ноге, отмечает газета «Петербургский дневник».
Это помогает развить чувство равновесия и подготовиться к освоению классического хода. Двоскин также посоветовал новичкам передвигаться на небольшой скорости, чтобы снизить вероятность падений и минимизировать риск травм.
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