Тренер Двоскин: прокаты на одной ноге помогут научиться кататься на лыжах

Тренер подчеркнул важность правильного закрепления лыж и освоения техники классического хода. Начинать тренировки рекомендуется с выбора лыж с камусом и выполнения базовых упражнений, таких как прокаты на одной ноге, отмечает газета «Петербургский дневник».

Это помогает развить чувство равновесия и подготовиться к освоению классического хода. Двоскин также посоветовал новичкам передвигаться на небольшой скорости, чтобы снизить вероятность падений и минимизировать риск травм.