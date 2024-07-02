Тренер Дегтярева: газировка провоцирует возникновение боли в боку во время тренировки

Употребление сладких газированных напитков перед тренировкой провоцирует возникновение колющей боли в боку во время занятий. Об этом рассказала фитнес-тренер Яна Дегтярева сайту uznay.ru.

По словам специалиста, быстрые углеводы, содержащиеся в таких напитках, повышают уровень сахара в крови. Поджелудочная железа начинает активно вырабатывать инсулин, из-за чего возникает гипогликемия.

В результате организм накапливает кислоты в печени и мышцах, что приводит к колющей боли в боку. Предотвратить такой дискомфорт поможет достаточное потребление обычной воды, отметила Дегтярева.

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