Тренер Черчесов заявил, что для него невозможно совмещать посты в клубе и сборной

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью сайту «Матч ТВ» заявил, что для него невозможно совмещать посты в клубе и сборной России. По его словам, он должен концентрироваться на своей непосредственной работе.

«С первой секунды сказал, что для меня это невозможно», — цитирует Черчесова RT.

Главный тренер отметил, что некоторые чувствуют себя уверенно при совмещении, но он бы ощущал дискомфорт.

Сейчас такое совмещение постов возможно для других тренеров, например, для Валерия Карпина, который возглавляет «Динамо» с лета 2025 года и работает в сборной с 2021 года.