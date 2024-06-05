Тренер Чанов высказал мнение, что сербский специалист Николич сможет навести порядок в обороне ЦСКА

Марко Николич знает российский футбол и после своего прихода в ЦСКА сможет навести порядок в обороне команды. Об этом RT сообщил экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, комментируя назначение сербского специалиста на пост наставника армейцев.

По его словам, ребята, которые выступали за железнодорожников под руководством Николича, отзываются о наставнике исключительно положительно.

«Серб по крайней мере наведет порядок в обороне. А то сколько можно пропускать в компенсированное время?! Если бы не эти голы, могли бороться за медали, а не занимать шестое место», — добавил Чанов.

Марко Николич уже работал в России — он возглавлял «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года.